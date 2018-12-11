شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: حريصون على نجاح المبادرات الداعمة لتعزيز التوجه المصرى نحو أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير حمدى سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، إن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع سفارات الدول الأفريقية لدى مصر والسفراء المصريين فى دول أفريقيا؛ لتنفيذ جميع المبادرات والأنشطة التى أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة فى إطار خطة الدولة لتعزيز التوجه المصرى نحو أفريقيا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية برئاسة النائب طارق رضوان بحضور الدكتور أشرف صبحى - وزير الشباب والرياضة والسفير حمدى لوزا - نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية والسفير احمد شاهين - أنين هام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ورؤساء الاتحادات الرياضية، وذلك لمناقشة رؤية وخطة وزارة الشباب والرياضة فى الشأن الأفريقى وسبل تنمية التعاون الرياضى مع الدول الأفريقية.

وأكد لوزا، على حرص وزارة الخارجية على نجاح تلك المبادرات والمؤتمرات والسعى لاستمرارها، مشددًا على أهمية التنسيق مع مفوضيه التنسيق الأفريقى وزارت "السياحة والطيران والداخلية" من أجل الوصول إلى الهدف المنشود من تلك الأنشطة لعام 2019 وأيضا استمرارها لسنوات قادمة.

ولفت لوزا إلى أن النجاحات التى يحققها المنتخب المصرى بيكون له مردود على علاقة مصر بأفريقيا، ومشاركة الفريق المصرى فى تصفيات للوصول لكاس العالم باعتباره من قارة أفريقية، داعيا الإعلام المصرى للاهتمام بالقارة الأفريقية، وإعطاء فكرة للمشاهد المصرى بأن الفريق المصرى هو فريق عربى أفريقى.

من جانبه، قال الدكتور عبد الله الباطش، ممثل مصر بمجلس الشباب العربى الأفريقى، عضو مكتب الشباب الأفريقى بوزارة الشباب والرياضة، إن الوزير الدكتور أشرف صبحى، أن الوزير أعطانا توجه للعمل فى أفريقيا بشكل واضح، ويدعم الكوادر الشبابية بشكل واضح.

وأضاف الباطش، أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة متكاملة خلال عام 2019 فى ضوء إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى أسوان عاصمة للشباب الأفريقى.

وتابع ممثل مصر بمجلس الشباب العربى الأفريقى، عضو مكتب الشباب الأفريقى بوزارة الشباب والرياضة، أن هناك عدة فعاليات تضعها الوزارة فى خططها ومبادرتها لتعزيز التوجه نحو القارة الأفريقية، ومنها المؤتمر الأول للطب الرياضى التخصصى، والمعسكر الأفريقى لرائدات الأعمال الأفريقيات والاحتفال بيوم الشباب الأفريقى فى شهر نوفمبر، ودورة متخصصة فى مجابهة الضغوط النفسية للحكام ومدربى المنتخبات وبرنامج الوعى الأفريقى منحة هيكل للقيادة الإعلامية ملتقى شباب دول حوض النيل، الاحتفال بيوم أفريقيا، الملتقى الرابع لتفاعل الثقافات الأفريقية.

وأشار الباطش، إلى وجود نحو 56 برنامجا تحاول من خلاله الوزارة دعم الشباب الأفريقى فى كافة المجالات.

وفى السياق ذاته أكد ممثلو وزارة الشباب والرياضة، حرص الوزارة تغطية كافة الخدمات الموجهة للشباب الأفريقى بالتعاون مع وزارات الخارجية والتعاون الدولى، بتقييم المقترحات بالتعاون مع الدول الأفريقية وتم الاتفاق والتشاور على مجموعة من البرامج وسيتم التوافق عليها وتنفيذها من خلال ادارات عليا.