شكرا لقرائتكم خبر عن مميش: قناة السويس تحقق رقمًا قياسيًا بعبور 68 سفينة بحمولة 4.4 ملايين طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس حققت، اليوم الثلاثاء، رقمًا قياسيًا جديدًا بعبور 68 سفينة، بحمولة 4.4 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين.

وكشف تقريررسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 37 سفينة بحمولة 2 مليون و600 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونج OOCL SCANDINAVIA، بحمولة 221 ألف طن، قادمة من المملكة المتحدة، ومتجهة إلى ماليزيا.

وعبرت 31 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) ، بحمولة مليون و800 ألف طن، وأن أكبر حمولة لسفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونجCSCL INDIAN OCEAN، بحمولة 193 ألف طن قادمة من سنغافورا، ومتجهة إلى المملكة المتحدة.