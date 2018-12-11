"أمطار خفيفة".. الأرصاد تعلن حالة الطقس خلال 72 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد استقرارا في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري، لافتًا إلى أنه لا يوجد أي فرص لسقوط أمطار على القاهرة، بينما يمكن أن تسقط أمطار خفيفة على بعض السواحل الشمالية.

وأضاف عبدالعال، لمصراوي اليوم الثلاثاء، أن اليوم وحتى الخميس بعد غد سيتسم الطقس بالدفء في النهار، شديد البرودة في الليل، فدرجة الحرارة الكبرى في القاهرة ستكون 21 بينما الصغرى ستصل إلى 15 درجة مئوية.

وأوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن السواحل الشمالية ستشهد نشاطا للرياح مثير للأتربة والرمال مع توقع سقوط أمطار، لافتًا إلى وجود كثافة في الشبورة الصباحية خاصة في الطرق القريبة من المناطق الزراعية والمصطحات المائية.​