وزير المالية من البرلمان:" أكلنا وشربنا من إيراداتنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة المصرية نجحت خلال الفترة الماضية في تحويل العجز الأولى بموازنتها إلى فائض أولي لأول مرة منذ سنوات بشأن الموازنة العامة، وذلك بمعدل 1% بمقدار 4 مليار جنيه، مع مستهدف قائم العام الحالي بمقدار 2%.

جاء ذلك في جلسة لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، مؤكدًا على أن هذا المستهدف إيجابي ويتم السير في إطاره، وتعد نقله إيجابية لصالح الموازنة العامة، مشيرا إلى أن تحقيق هذه المستهدفات وتحويل العجز الأولى لفائض أولى، موضحا: أكلنا وشربنا من إيراداتنا، يعني الأكل والشرب من إيرادات المصريين".

ولفت إلى أن العام المالي الحالي قارب على المنتصف، ومستهدفاته تتم بشكل إيجابي، مشيرا إلى أن الأمور لو استمرت على هذا الإطار ستتحقق كل هذه المستهدف، إلا إذا حدثت متغيرات عالمية والوضع الحالي يؤكد تحقيق المستهدفات التي تعمل عليها الحكومة قائلا: "لا يوجد أي مبررات لعدم تحقيق مستهدفات الموازنة حتى الآن وحريصين على مصداقية الدولة والحكومة فى الحفاظ على تحقيق المستهدف ولو فيه أي تغير هيكون بعلم البرلمان".

وبشأن العجز الكلي بدون المنح، قال وزير المالية، إن الدولة تعمل وفق مستهدف النزول إلى 8.4% خلال العام الحالي، بعد أن هبط خلال الأعوام الماضية بفضل السياسات المتبعة، مشيرا إلى أن تحقيق هذا المستهدف سيكون مؤشر إيجابي، مشيرا إلي أن الطبيعي لهذا العجز أن يكون أقل من 5%.

وفيما يتعلق بحجم الدين قال وزير المالية، الدولة المصرية ارتبطت بظروف خلال السنوات الماضية جعلت حجم الدين يرتفع، لكن الأوضاع بدأت في الانضباط من جديد، حيث بنهاية 30 يونيو2017، كان حجم الدين 108% وده رقم كبير، وتم النزول به في 30 يونيو2018 إلى 98%، مع مستهدف واقعي أن يكون حجم الدين خلال العام الحالي 92%، مع رؤية متفقة في النزول بهذا الحجم في 2021 ليصل إلى 80%.

وأكد وزير المالية على أن الرئيس طلب أن يكون معدلات النزول أكثر من هذا من خلال خطوات غير تقليدية متفق عليها سيتم تطبيقها، مشيرًا إلي الجميع مطمئن لتحقيق هذه المستهدفات بشكل فعال، حيث أن العناصر المكونة للاقتصاد تساهم بفعالية في تحقيق هذه المستهدفات من سياحة وصناعة وغاز طبيعي وغيرها.​