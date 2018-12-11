البطرسية تُحيي الذكرى الثانية لشهداء حادث ٢٠١٦

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:
أقامت الكنيسة البطرسية بالعباسية، اليوم الثلاثاء، قداسًا لإحياء الذكرى السنوية الثانية لشهداء الحادث الإرهابي الذي وقع يوم ١١ ديسمبر عام ٢٠١٦، والذي استشهد فيه 29 من أبناء الكنيسة.
وشارك بالقداس عددًا كبيرًا من الكهنة وشعب الكنيسة، إلى جانب عددًا من أسر الشهداء.
وصلّت الكنيسة البطرسية، مساء أمس الاثنين، صلاة عشية القداس بمشاركة لفيف من أسر الشهداء.
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