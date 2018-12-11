علي جمعة: كل الأديان اشتركت في الأخلاق والقيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير ، إن بروتوكول "قيم وحياة" تم تفعيله في 5 محافظات وتم التوسع في تطبيقه حتى ١٢ محافظة، ويجري تفعيله في 27 محافظة.

وأضاف جمعة، خلال توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة التنمية المحلية ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة أجيال مصر، لتفعيل مشروع "قيم وحياة " اليوم، أن بداية المشروع كانت تفعيل القيم المشتركة بين البشر التي أقرتها كافة الأديان السماوية ومن لا دين له.

وأكد الدكتور علي جمعة، أن كل الأديان اشتركت في 90 % منها في الأخلاق، الأمر الذي يدل علي أهمية تفعيل القيم والأخلاق.

وصرح بأنه تم طرح 130 مبادرة لإحياء القيم وتحويلها من صورة نظرية إلى عملية على أرض الواقع، لافتا إلى أنهم تعاونوا مع المدارس ومع عدة وزارات لتنفيذ المشروع حيث ركز المشروع في بدايته على فئة الشباب من ١٥ حتى ٣٥ عاملا.​