تجديد حبس متهمين بقتل مسن في النزهة 15 يوما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قرر قاضي المعارضات، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهما بقتل مسن في النزهة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين بعدما دلت التحريات على قتلهما المجني عليه بـ 8 طعنات بسبب خلافات مادية بينهما.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين صعدا إلى شقة الضحية حيث تواجد بمفرده وحاولا إجباره على التوقيع على وصل أمانة فرفض.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين ضربا المسن وطعناه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.