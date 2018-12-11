تأجيل محاكمة "الدكش" وأعوانه في قتل 4 رجال شرطة إلى فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
قضت محكمة جنايات بنها، اليوم الثلاثاء، بتأجيل محاكمة المتهمين بإطلاق النار على دورية أمنية تابعة لمركز شرطة الخانكة، نتج عنها استشهاد 4 من أفراد المأمورية، إلى 10 فبراير المقبل.
والمتهمون هم: محمد حافظ أمين الشهير بـ"الدكش"، صاحب أكبر البؤر الإجرامية للمخدرات بمنطقة شبين القناطر في القليوبية، وعلي سيد رزق وشهرته "علي السمري"، وعلاء محمود وشهرته "علاء توك توك".
وصل المتهمون قاعة المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة من مباحث المحكمة، وترحيلهم فور صدور قرار المحكمة إلى سجن أبو زعبل.
كانت أجهزة الأمن بالقليوبية، ألقت القبض على المتهمين في مارس قبل الماضي، لاتهامهم بإطلاق النار على دورية أمنية تابعة لمركز شرطة الخانكة، ما أسفر عن استشهاد النقيب إيهاب جورجي معاون مباحث المركز، و3 من المخبرين، وإصابة النقيب محمد عزمي معاون المباحث، و2 من المخبرين.
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