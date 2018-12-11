الأموال العامة: ضبط مسئول بسوهاج بتهمة تزوير محررات رسمية لمالك عقار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، الثلاثاء، من ضبط موظف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج لقيامه باستغلال موقعه الوظيفي، وإصدار شهادات مزورة لمالكي أحد العقارات، وإثبات بيانات "على خلاف الحقيقة".

كان فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، تلقى بلاغ بقيام "محمود. ع.ا "مسئول الرخص بالإدارة الهندسية" بالوحدة المحلية لمركز، ومدينة سوهاج بتزوير 3 شهادات منسوب صدرها للوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام "محمود .ع.ا"، 50 سنة، "مسئول الرخص بالإدارة الهندسية" بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، ومقيم بدائرة المركز باستغلال موقعة الوظيفي، والتواطؤ مع "عباس.ح.ع "، مالك أحد العقارات"، باصطناع 3 شهادات منسوب صدرها زوراً للوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، وتزوير توقيع المسئولين بالوحدة يفيد (على خلاف الحقيقة)، قيام مالك العقار بإزالة الأدوار المخالفة من السابع حتى التاسع بالعقار الخاص به الكائن بدائرة مركز شرطة سوهاج على نفقته الخاصة، والصادر ضده قرارات إزالة.

وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وأرفقت بالأوراق.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.