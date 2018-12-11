القبض على تاجر ملابس بتهمة الاتجار في العملة.. وبحوزته 13 ألف دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، الثلاثاء، من القبض أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية بكفرالشيخ.

كانت معلومات وتحريات قسم مباحث الأموال العامة، بمديرية أمن كفرالشيخ، أفادت قيام "عماد أ. م"، تاجر ملابس، مقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في 3 قضايا "أموال عامة" بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي بالسوق السوداء .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (19595دولار أمريكي- 43000 ريال سعودي- مليون و656 ألف جنيه مصري- ماكينة عد نقود)، واعترف بنشاطه غير المشروع في مجال الإتجار في النقد بالسوق السوداء ، وأن المبالغ المضبوطة ناتج نشاطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.