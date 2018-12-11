لمدة 7 أيام.. الداخلية تستخرج أوراق ثبوتية بالمجان لذوي الاحتياجات الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استقبل قطاع الأحوال المدنية، اليوم الثلاثاء، عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة، لاستخراج الأوراق الثبوتية لهم مجاناً، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار إعلان رئيس الجمهورية 2018، عام ذوي الإعاقة، والاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة خلال شهر ديسمبر.

جاء ذلك في ضوء سياسة وزارة الداخلية الرامية إلى تعظيم أطر التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وإعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان، واهتمامها بتعظيم دورها الإنساني والاجتماعي في هذا المجال، وتوجيهات وزير الداخلية، بقيام قطاع الأحوال المدنية باستخراج الأوراق الثبوتية لذوي الإعاقة (مجاناً) بكافة الإدارات والأقسام على مستوى الجمهورية، ولمدة أسبوع.

وتوافد عدداً من ذوي الإعاقة على الإدارات الجغرافية والنوعية بالقطاع، وتم تيسير وتسهيل إجراءات الحصول على كافة الخدمات الأمنية المقدمة لهم حال ترددهم على جميع قطاعات الوزارة، والإسهام بمنحهم مصدرات ثبوتية مجاناً فضلاً عن استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم تفاعلاً مع تلك المبادرة الإنسانية، حيث بلغ إجمالي ما تم استقباله من حالات على مستوى الجمهورية 594 حالة تنوعت ما بين (استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي – استخراج مصدرات ثبوتية).