"الأموال العامة": ضبط سيدة جمعت 3 ملايين جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم الثلاثاء، من ضبط سيدة بمحافظة الدقهلية، لقيامها بالاشتراك مع آخرين متواجدين خارج البلاد بالإتجار غير المشروع في النقد.

كانت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا، أفادت قيام "هيام. أ .ع" ربة منزل وشقيقها "محمد . أ . ع"، نجار مسلح (متواجد بإحدى الدول العربية)، وشقيق زوج الأولي "سرور . ع . م"، مدير فندق (متواجد بإحدى الدول العربية)، ومقيمين بدائرة المركز شرطة نبروه، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية، من خلال الثاني والثالث المتواجدان بالخارج، وإرسالها للأولى عن طريق بعض الأشخاص القادمين للبلاد لتقوم باستبدالها من البنوك بما يعادل قيمتها بالجنيه المصري، ثم تقوم بتسليمها لذوي العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية مقابل عمولة قدرها 1% ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأولى، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة بالاشتراك مع الثاني والثالث، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال العامين الماضيين طبقاً للفحص المستندي (ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال سعودي) .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.