مصر | أمن قنا ينجح في إتمام الصلح بين عائلتين بقرية الرزقة وإنهاء النزاع بينهما

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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بناحية قرية الرزقة دائرة مركز شرطة أبو تشت، في النزاع القائم بينهما. وجاء ذلك في حضور اللواء مدير أمن قنا، والمحافظ وقيادات المديرية وقوات من الشرطة وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلتين وتم التوفيق والصلح بين الطرفين، وأقروا جميعًا بالصلح النهائي، وتعهد كل منهما بعدم التعرض للآخر.



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