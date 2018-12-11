مصر | مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث مروري بكرداسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث مروري بكرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي شاب مصرعه وأصيب اثنين آخرين في حادث مروري، بدائرة مركز كرداسة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة. وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة، ووجود مصابين ومتوفي، بدائرة مركز كرداسة، وبانتقال رجال المرور تبين أنه حال سير دراجة نارية يستقلها 3 شباب، اصطدمت بها سيارة في الاتجاه المقابل، ما أسفر عن مصرع شاب وإصابة الآخرين "مستقلي الدراجة النارية". وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.

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