مصر | ضبط تاجر ملابس بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء بكفر الشيخ

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نجحت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن كفر الشيخ من القبض على قيام "عماد أ. م" سن ٥٨، تاجر ملابس، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان كفرالشيخ، سبق اتهامه في ٣ قضايا "أموال عامة"، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي بالسوق السوداء. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (١٩٥٩٥دولار أمريكي- ٤٣٠٠٠ ريال سعودي- مليون و٦٥٦ ألف جنيه مصري- وماكينة عد نقود). وبمواجهته أقر بنشاطه غير المشروع في مجال الاتجار في النقد بالسوق السوداء، وأن المبالغ المضبوطه ناتج نشاطه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



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