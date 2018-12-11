مصر | سقوط عاطل لسرقته سيارة بالإكراه في الأميرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط عاطل لسرقته سيارة بالإكراه في الأميرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على عاطل لسرقته سيارة ملاكي بالإكراه بمنطقة الأميرية. وتلقى قسم شرطة الأميرية بلاغًا من "محمد. أ" يفيد بسرقة سيارته، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهم وتبين بأنه "م. ع" عاطل ومسجل في قضية سرقة بالإكراه وبسؤاله اعترف بسرقة للسيارة وبيعها لدى "ن. ت" سيء النية وجارٍ ضبطه. وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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