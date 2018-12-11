مصر | "الأمن العام": ضبط 207 قطعة سلاح ناري و260 قضية مخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن العام": ضبط 207 قطعة سلاح ناري و260 قضية مخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، عدة حملات مكبرة لمدة عشرة أيام على مستوى الجمهورية أسفرت خلال يوم 8 ديسمبر الجاري اليوم الرابع عن تحقيق النتائج التالية:

في مجال ضبط الأسلحة النارية: ضبط (207) قطعة سلاح ناري، بحوزة (183 متهم) على النحو التالي:

(20) بندقية آلية.

(46) بندقية خرطوش.

بندقية رصاص

(19) طبنجة.

(121) فرد محلي الصنع.

(349) طلقة نارية مختلفة الأعيرة.

(15) خزينة طلقات نارية متنوعة.

في مجال ضبط الأسلحة البيضاء: ضبط (270) قطعة سلاح أبيض.

في مجال قضايا المواد المخدرة: ضبط (232) قضية مخدرات، ضُبط خلالها (253 متهما)، وبحوزتهم الآتي:

كمية من مخدر البانجو، وزنت (21،720 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش، وزنت (19،181 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين، وزنت (2،141 كيلو جرام).

(7361) قرصا مخدرا.

في مجال قضايا المواد المخدرة "التخليقية": تم ضبط عدد (28) قضية مخدرات تخليقية، ضُبط خلالها (28 متهم)، وبحوزتهم (1،385 كيلو جرام إستروكس – 1،853 كيلو جرام فودو).

في مجال الهاربين من السجون والمطلوب ضبطهم في قضايا متنوعة: تم ضبط سجين هارب، عدد (64) متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة.

في مجال القائمين بأعمال البلطجة والسرقات بالإكراه: تم ضبط عدد (27) متهما لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة، وحوادث السرقات بالإكراه.

في مجال ضبط عناصر التشكيلات العصابية: تم ضبط (14) تشكيلا عصابيا، ضموا (41) متهما، ارتكبوا (61) حادثًا متنوعًا.

في مجال الدراجات النارية المخالفة: ضبط (275) دراجة نارية (بدون لوحات، وبدون تراخيص).

في مجال ضبط المركبات المُبلغ بسرقتها: ضبط (6 سيارات، 5 دراجات نارية) مُبلغ بسرقتها.

في مجال تنفيذ الأحكام: تم تنفيذ الأحكام القضائية الآتية:

(345) حكم جناية.

(21603) حكم حبس جزئي.

(3908) حكم حبس مستأنف.

(40068) حكم بالغرامة.

(9543) حكم مخالفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار استمرار الحملات المكبرة لاستهداف وضبط كل ما يشكل خروجًا على القانون.

