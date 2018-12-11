مصر | "قطع جسمه".. النيابة تستعجل التحريات حول مقتل تاجر مخدرات على يد صبيه بالمطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قطع جسمه".. النيابة تستعجل التحريات حول مقتل تاجر مخدرات على يد صبيه بالمطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعجلت نيابة المطرية الجزئية، برئاسة المستشار عمر عبد العال رئيس النيابة، تحريات المباحث الجنائية في مقتل تاجر مخدرات على يد "صبيه"، بسبب خلافات مالية على مبلغ 1800 جنيه من متحصلات بيع المواد المخدرة.

وكشفت تحقيقات حسين عزام وكيل النائب العام، أنه عقب ورود بلاغ من الأهالي بالعثورعلى جثة "م.ا" 51 سنة، تاجر مخدرات، مقتولًا داخل شقته، وبانتقال فريق من النيابة لإجراء المعاينة الأولية تبين إصابة المجني عليه بـ 6 طعنات في البطن والصدر باستخدام سلاح أبيض، وبتكثيف التحريات والاستماع لأقوال الشهود، والاستعلام عن آخر المتردين علي المجني عليه.

وتبين من تحريات المباحث، أن آخر المترددين على المجنى عليه "صبيه"، ويعمل معه في مجال الاتجار بالمواد المخدرة "الاستروكس"، كما تبين من التحريات أن المجني عليه طلب من المتهم الحضور لشقته لتقسيم إيراد بيع المواد المخدرة وأثناء ذلك نشبت مشاجرة بينهما تعدى المتهم خلالها على المجني عليه بسلاح أبيض فسقط قتيلا وفر هاربا.

وبدأت تفاصيل تلك الواقعة بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، بلاغا من الأهالي يُفيد بالعثور على جثة تاجر مخدرات مُسجل خطر مقتولا داخل شقته وبتشكيل فريق بحث جنائي توصلت التحريات إلى تحديد مرتكب الواقعة وتبين قيام "صبيه" بقتله بسبب خلافات مالية، وبتكثيف الجهود تم ضبط المتهم وبالعرض على النيابة قررت حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.‎