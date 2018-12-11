مصر | الأجهزة الأمنية تزيل التعديات الواقعة على أملاك الدولة بكافة المحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأجهزة الأمنية تزيل التعديات الواقعة على أملاك الدولة بكافة المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات، تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، ومنافع الري، ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

ووجهت العديد من الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية حملات مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، والمسطحات المائية ومنافع الري والصرف، وقد أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن الفيوم: تأمين تنفيذ (117) قرار إزالة متنوعة.

مديرية أمن المنوفية: تأمين تنفيذ (40) قرار إزالة متنوعة.

مديرية أمن البحيرة: تأمين تنفيذ (11) قرار إزالة متنوعة.

مديرية أمن كفرالشيخ: تأمين تنفيذ (16) قرار إزالة متنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

