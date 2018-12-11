مصر | ضبط عاطلين لاتجارهما المواد المخدرة في كوم إمبو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطلين لاتجارهما المواد المخدرة في كوم إمبو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت مباحث مركز شرطة كوم إمبو بأسوان، في ضبط اثنين من العناصر الإجرامية لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وأسلحة نارية.

وعقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة تمكنت مباحث مركز شرطة كوم إمبو من ضبط كل من: المدعو "حمادة. ن" سن 23 عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة كوم إمبو، سبق ضبطه واتهامه في عدد 3 قضايا "سرقة وسائل نقل، سرقة، استعمال قسوة "، ومطلوب التنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالسجن المؤبد، والمدعو "مصطفى. ن" سن 26 عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو، سبق ضبطه واتهامه في عدد 4 قضايا "سرقة بالإكراه، مقاومة سلطات"، ومطلوب التنفيذ عليه في عدد 11 حكما قضائيا صادر ضده في قضايا "سرقة، تبديد، إتلاف".

وجاء ذلك لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم الاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وبحوزتهما ( كمية من مخدر الهيروين وزنت 120 جراما، ميزان حساس، فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 مم، وعدد 3 طلقات خرطوش من ذات العيار، بندقية آلية عيار 7،62×39مم وعدد10 طلقات نارية من ذات العيار ).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهما الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

