مصر | "الأمن العام" يسقط 14 تشكيل عصابيا و260 تاجر مخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن العام" يسقط 14 تشكيل عصابيا و260 تاجر مخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 207 قطعة سلاح ناري، و260 قضية مواد مخدرة، وتنفيذ العديد من الأحكام القضائية المتنوعة.

وكما تم ضبط (270) قطعة سلاح أبيض، (64) متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، (27) متهما لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة، وحوادث السرقات بالإكراه، (14) تشكيلا عصابيا، ضموا (41) متهما، ارتكبوا (61) حادثاً متنوعاً، فضلا عن إعادة (6 سيارات ، و5 دراجات نارية) مُبلغ بسرقتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة كافة صور الجريمة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.