مصر | القبض على مسؤول بسوهاج لإصداره شهادات مزورة لمالك عقار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على مسؤول بسوهاج لإصداره شهادات مزورة لمالك عقار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، موظفًا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج لقيامه باستغلال موقعه الوظيفي وإصدار شهادات مزورة لمالكي أحد العقارات، وإثبات بيانات "على خلاف الحقيقة".

وتلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بلاغا بقيام "محمود. ع.ا "مسؤول الرخص بالإدارة الهندسية" بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بتزوير 3 شهادات منسوب صدورها للوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام "محمود.ع.ا"، "مسئول الرخص بالإدارة الهندسية" بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، باستغلال موقعة الوظيفي والتواطؤ مع "عباس.ح.ع " مالك أحد العقارات بدائرة مركز شرطة سوهاج، باصطناع ثلاثة شهادات منسوب صدرها زوراً للوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، وتزوير توقيع المسئولين بالوحدة يفيد ( على خلاف الحقيقة ) قيام مالك العقار بإزالة الأدوار المخالفة من السابع حتى التاسع بالعقار الخاص به الكائن بدائرة مركز شرطة سوهاج على نفقته الخاصة، والصادر ضده قرارات إزالة.

وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة وأرفقت بالأوراق، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.