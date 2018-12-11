مصر | "مباحث التموين" تشن حملات تفتيشية على الأسواق بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مباحث التموين" تشن حملات تفتيشية على الأسواق بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 74 قضية تنوعت في ضبط 21 عدم حمل شهادة صحية، 13 عدم الإعلان عن أسعار، 9 إدارة منشأة بدون ترخيص، غش تجاري، 16 إنتاج خبز ناقص الوزن، 11 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 3 استيلاء على المال العام ( إسطوانات غاز مدعم ).

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

