مصر | ضبط عاطل لارتكابه 10 حوادث سرقة سيارات بالمعادي

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نجحت الأجهزة الأمنية في القاهرة، من ضبط عاطل لارتكابه 10 حوادث سرقة سيارات في المعادي.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لقسم مكافحة جرائم سرقة السيارات بدائرة قسم شرطة المعادي من ضبط المدعو "جوزيف.ل.س" سن 34 عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، سبق اتهامه في 5 قضايا آخرها "سرقة وسائل نقل"، حال استقلاله سيارة ملاكي "بدون ترخيص".

وبالكشف على السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها من المدعو "ماجد.ح.ع" سن 58 طبيب، ومقيم بدائرة قسم شرطة المعادي، وبمواجهته اعترف بسرقتها بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد مساومة مالكها على إعادتها مقابل مبلغ مالي، وبتطوير مناقشته اعترف بارتكاب (10) حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.