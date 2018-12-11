كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل لارتكابه 10 حوادث سرقة سيارات بالمعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجحت الأجهزة الأمنية في القاهرة، من ضبط عاطل لارتكابه 10 حوادث سرقة سيارات في المعادي.
وتمكنت قوة أمنية تابعة لقسم مكافحة جرائم سرقة السيارات بدائرة قسم شرطة المعادي من ضبط المدعو "جوزيف.ل.س" سن 34 عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، سبق اتهامه في 5 قضايا آخرها "سرقة وسائل نقل"، حال استقلاله سيارة ملاكي "بدون ترخيص".
وبالكشف على السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها من المدعو "ماجد.ح.ع" سن 58 طبيب، ومقيم بدائرة قسم شرطة المعادي، وبمواجهته اعترف بسرقتها بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد مساومة مالكها على إعادتها مقابل مبلغ مالي، وبتطوير مناقشته اعترف بارتكاب (10) حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
شكرا لقرائتكم خبر عن مصر | ضبط عاطل لارتكابه 10 حوادث سرقة سيارات بالمعادي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .