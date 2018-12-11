أخبار مصر | انطلاق فعاليات مؤتمر دراسة المومياوات بالمتحف القومي للحضارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق فعاليات مؤتمر دراسة المومياوات بالمتحف القومي للحضارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلق قبل قليل بالمتحف القومي للحضارة بالفسطاط، مؤتمر الدراسة العلمية للبقايا البشرية في الأماكن الأثرية "المومياوات في مصر وشيلي"، ذلك بالتعاون مع سفارة شيلى بالقاهرة ومنظمة اليونيسكو.

ويهدف المؤتمر إلى تفعيل التبادل العلمي والأكاديمي لدراسة المومياوات وكيفية الحفاظ عليها، كما تضمن العديد من المحاضرات والأبحاث العلمية عن دراسة المومياوات يعرضها نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعالمية والمتخصصين في هذا المجال.

شهد المؤتمر المهندس سعيد محروس المشرف العام على المتحف القومي للحضارة، ومحمد الصعيدي مدير المكتب العلمي للأمين العام، وعاطف الدباح مدير المكاب الفني للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والسفير فرناندو زالاجيت سفير دولة تشيلي، وفرانك رولر مدير معهد الطب التطوري بجامعة زيورخ، الدكتور غيث فريز مدير مكتب اليونسكو بالقاهرة، وتيتيانا فيجاس مسؤول البرامج الثقافية في اليونسكو، وعدد من الآثاريين والمرممين.