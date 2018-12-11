أخبار مصر | "الصوفية" تستعد لاحتفالات مولد الحسين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصوفية" تستعد لاحتفالات مولد الحسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحتفل الطريق الصوفية، بمولد الإمام الحسين، الذي من المقرر أن يكون خلال آخر أسبوع في شهر ديسمبر المقبل.

ويحتفل أبناء الطرق الصوفية بمولد الإمام الحسين آخر شهر ديسمبر الجاري، كما يشارك في الاحتفال الآلاف من المريدين بمختلف المحافظات في ساحة مسجد الحسين.

تجهز مشايخ الطرق إقامة السرادقات والمواكب الصوفية استعدادًا للاحتفال بالمولد، وتمتاز الاحتفالية بأجواء روحانية وصوفية منها الإنشاد الديني بمشاركة كبار المنشدين علماء من الأزهر والأوقاف.