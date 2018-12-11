أخبار مصر | "عبد الغفار" يفتتح قسم ذوي الاحتياجات الخاصة بمستشفى سعاد كفافي الجامعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبد الغفار" يفتتح قسم ذوي الاحتياجات الخاصة بمستشفى سعاد كفافي الجامعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور خالد عبد الغفار، قسم ذوي الإحتياجات الخاصة بمستشفي دكتورة سعاد كفافي الجامعي التابع لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والذي يهدف لتمكين الكوادر العاملة في المستشفى للتعامل مع الحالات المرضية من ذوي الاحتياجات الخاصة، لتهيئة البيئة اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة من الحصول على خدمات طبية وعلاجية مثلى.

كما تفقد القوافل الطبية الخاصة بمستشفي سعاد كفافي الجامعى وأشاد بدورها المجتمعي والخيري الذي تقوم به القوافل علي مستوى محافظات مصر، موضحا أن قوافل سعاد كفافي الجامعي أصبحت نموذجا يحتذي به لعمل الخير دون أي مقابل، ولكن لهدف واحد وهو خدمة المجتمع.

في نهاية الجولة التفقدية لوزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور خالد عبد الغفار في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ألقي كلمه علي مسرح أوبرا الجامعة شكر فيها رئيس مجلس الأمناء خالد الطوخي ودكتور محمد العزازي رئيس الجامعة علي حسن الاستقبال، داعيا طلاب الجامعة بالاطلاع الواسع على كل ما هو جديد فى مجال عملهم، وأن يواصلوا البحث والعلم والدرس؛ لمواكبة التطور الحاصل فى شتى مجالات.

واستكمل عبد الغفار كلمته قائلا إن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من أفضل الجامعات في مصر، موضحًا أنها تعمل على تخريج وتأهيل الطلاب لسوق العمل ووعد الوزير بتكرار الزيارة مرة أخرى ليتسنى له تفقد جميع منشآت الجامعه ، وقام خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة بأهداء درع الجامعة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقديرا لدوره الهام الذي يلعبه في العملية التعليمية.