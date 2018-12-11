شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة مدرس للتحقيق لتعديه على طالب وإصابته بعينة في مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أحال اللواء مجدى الغرابلي محافظ مطروح واقعة تعدي أحد المدرسين على طالب بمدرسة الخلفاء الراشدين الزراعية بمدينة الحمام بالضرب وإصابته بعينه إلى الشؤون القانونية وفتح تحقيق عاجل في الواقعة وعرض تقرير تفصيلي بالواقعة. وأكد محافظ مطروح أنه لا تهاون مع أي معلم يقوم بالاعتداء الجسدي أو النفسي على أي طالب، خاصة في ظل وجود لوائح وقوانين لابد من استخدامها في حق من يخطئ من التلاميذ كأسلوب للعقاب، بعيدًا عن استخدام العنف.

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