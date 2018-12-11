شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه البحر الأحمر»: استلام «شبكات جديدة» بسفاجا بتكلفة 32 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس يحيى صديق، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، استلام شبكات المياه، التي تم الانتهاء من تنفيذها بمعرفة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بمناطق (الشباب، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر، والشروق، والعبور)، بمدينة سفاجا، لخدمة أكثر من 20 ألف نسمة، بتكلفة إجمالية 32 مليون جنيه.

وقال «صديق» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن تنفيذ هذه الشبكات لتأمين احتياجات المواطنين من المياه، خاصة في ظل الزيادة السكانية، وحركة التنمية السياحية التي تشهدها المحافظة، مشيرًا إلى أن هناك خطة لتطوير شبكات المياه ضمن خطة الإحلال والتجديد، تشمل تغيير وصلات المياه القديمة إلى وصلات «upvc» مطابقة للمواصفات العالمية، بجانب توصيل شبكات المياه الجديدة التي تم الانتهاء من تنفيذها.