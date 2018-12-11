شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل وحدة مرور العدوة في شمال المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، تشغيل وحدة مرور العدوة شمال المنيا، على مساحه ألف متر، لتدخل ضمن 9 وحدات مرور على مستوي المحافظة لتوفير الخدمه للمواطنين سواء استخراج تراخيص قيادة أو سيارات أو دراجات أو تعلم القيادة، بدلاً من الانتقال للمراكز المجاورة.

قال إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينه العدوة، إن وحدة المرور تقام على مساحة ألف متر، وبتكلفة 930 ألف جنيه، بينها 500 ألف جنيه قيمه 4 وحدات سكنية، تم شرائها من الوحدة المحلية، و430 ألف جنيه تكلفة إنشاء أسوار وتجهيزات، وتشطيبات، وتوريدات.

وأكد أن الوحدة سوف تخدم قطاع كبير من المواطنين بمركز العدوة بدلاً من التنقل وتحمل الأعباء إلى مركز مغاغة، وأضاف «نصير» أن الوحدة بدأت الخدمة بالفعل بقيادة الرائد على رشاد، الذي كلف بإدارة الوحدة، كما ادي تشغيل الوحدة إلى تنظيم العملية المرورية بالمدينة والقرى.

يذكر ان عملية تشغيل وحده مرور العدوه قد سبق وان شهدت اجراءات ومناقشات بالبرلمان على مدار السنوات الثلاثة الماضية، بسبب تأخر التشغيل، رغم جاهزية الموقع.