شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تستعد للانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالدائرة الأولى بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستعد محافظة شمال سيناء بالتعاون مع الجهات المعنية للانتخابات التكميلية لمجلس النواب والتي ستجرى يومي ١٩- ٢٠ ديسمبر الجاري بالدائرة الأولى بالعريش، والتي خلت بوفاة نائب الدائرة الدكتور حسام رفاعي.

وأعلن اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء انه تم التنسيق مع كافة الجهات الأمنية والقوات المسلحة بشان تأمين اللجان الانتخابية، فضلا عن تجهيز المدارس التي بها لجان انتخابية على مستوي أقسام العريش الأربعة وعددها 16 مدرسة.

أشار المحافظ، إلى انه سيجري تخصيص باب للدخول وآخر للخروج لمنع تزاحم الناخبين أمام المقار الانتخابية، فضلا عن إنشاء مظلات أمام اللجان وتخصيص أماكن انتظار لجلوس كبار السن الراغبين في المشاركة الانتخابية.

قال المحافظ انه تم إنشاء غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة بمشاركة الجهات المعنية لتلقى أي شكاوى من قبل المواطنين ومتابعة جميع اللجان واللجان الفرعية، وحل أي مشكلة في الحال .

من جانبه أكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، أن المحافظة استعدت بشكل تام للانتخابات التكميلية بدائرة العريش، حيث سيتم إجراء الانتخابات في 16 مركزا انتخابيًا يضم 37 لجنة فرعية على مستوى الدائرة الأولي بالعريش.

أضاف الغندور، أن عدد الناخبين المقيدين في جداول الانتخابات على مستوي أقسام العريش الأربعة يبلغ 115 ألف و383 ناخبًا، من بينهم 32 ألف و238 ناخبًا بقسم أول العريش، و43 ألف و287 ناخبًا بقسم شرطة ثان العريش، و24 ألف و942 ناخبًا بقسم شرطة ثالث العريش، و14 ألف و916 ناخبًا بقسم شرطة رابع العريش.

بدوره أكد أيمن علوي، مدير إدارة شؤون المجالس بديوان عام المحافظة، أن عدد المتنافسين على المقعد الخالي بالعريش يبلغ 9 مرشحين بعد تنازل 4 مرشحين آخرين من بين الـ13 مرشحًا الذين تم قبول أوراقهم.

أضاف علوي أن الكشف النهائي للمرشحين يضم كل من حسن الحلواني، مستقل، ورمزه الأسد، وجمال البنديرى، حزب حماة الوطن، ورمزه الجرار الزراعي، وممدوح أيوب، مستقل، ورمزه الكف، وأحمد العايق المطري، حزب مصر المستقبل، ورمزه التمساح، وأمين جودة، مستقل، ورمزه غصن الزيتون وعادل محسن، مستقل، ورمزه الصقر، وعلاء الدين محمد، مستقل، ورمزه الحصان، ومحمد السيد على، مستقل، ورمزه الهدهد، وأحمد سعد يعقوب ،مستقل، ورمزه اللؤلؤة .

أشار علوي إلى تنازل 4 مرشحين وهم كل من، سامح عطا، مستقل، رفعت عودة، مستقل، وإسماعيل رمزي عباس، مستقل، وفايق الخليلى، الحزب العربي للعدل والمساواة .

يذكر أن الانتخابات ستجرى يومي ١٩، ٢٠ ديسمبر الجاري، وستجرى انتخابات الإعادة في شهر يناير ٢٠١٩.

في نفس السياق تسابق المرشحون في الدعاية الانتخابية واقإمة المؤتمرات، وظهرت تحالفات بين العائلات لدعم مرشحيها..كما تسابقت الأحزاب على الدعاية لمرشحيها على قوائمها الحزبية، وزيارة الدواوين والعائلات وتوزيع الملصقات الدعائية.