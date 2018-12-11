شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة أكثر من 5 آلاف حالة تعدي على أراضي «ولاية الإصلاح الزراعي» بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الثلاثاء، تقريراً حول ما تم إزالته من تعديات على أراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، خلال الحملة المكبرة التي بدأت الأسبوع الماضي، والتي بلغت حوالي 5263 حالة على مساحة إجمالية 307 فدان فضلاً عن 7850 م2.

وكشف التقرير عن أن محافظة المنيا تأتي في مقدمة المحافظات التي تنفيذ الإزالات فيها من حيث عدد الحالات حيث بلغت حوالي 2409 حالة، على مساحة إجمالية 80 فدان و8 قيراط، بينما تأتي محافظة الدقهلية في مقدمة المحافظات التي تم تنفيذ الإزالات بها من حيث المساحة حيث بلغت 132 فدان و14 قيراط لحوالي 1596 حالة.

ووفقاً للتقرير بلغ إجمالي عدد الحالات التي تم إزالتها بمحافظة القليوبية حوالي 367 حالة على مساحة 16 فدان و11 فدان، فضلا كذلك إزالة 241 حالة بمحافظة البحيرة على مساحة 32 فدان، وإزالة 137 حالة بمحافظة قنا على مساحة 5 فدان، وإزالة 120 حالة بمحافظة كفر الشيخ على مساحة 16 فدان.

وضمن المحافظات أيضا، التي تم تنفيذ عمليات الإزالة بها أيضاً محافظة الإسكندرية حيث تم تنفيذ الإزالة لعدد 35 حالة على مساحة 6800 م2، ومحافظة الجيزة تم تنفيذ الإزالة لحالتين على مساحة إجمالية 1050 م 2.

وأكد الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، في تقريره أن ذلك يأتي في ظل سياسية الدولة لاسترداد أراضي الدولة المتعدي عليها وتوجيهات وزير الزراعة، بالتعاون والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون على واضعي اليد على المساحات ولاية الهيئة وحفاظاً على المال العام تمهيداً لبيعها بالمزايدة العلنية.