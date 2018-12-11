شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن إزالة 5263 حالة تعدى على أراضى تابعة للإصلاح الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريراً حول جملة ما تمت إزالته من تعديات على أراضى ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، خلال الحملة المكبرة التى بدأت الأسبوع الماضى، حيث بلغت حوالي 5263 حالة على مساحة إجمالية 307 فدان فضلاً عن 7850 م2.

وقال الدكتور حسن الفولى، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، في تقريره أن ذلك يأتي في ظل سياسية الدولة لاسترداد أراضي الدولة المتعدي عليها وتوجيهات الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك بالتعاون والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون على واضعى اليد على المساحات ولاية الهيئة وحفاظاً على المال العام تمهيداً لبيعها بالمزايدة العلنية.

وكشف التقرير عن أن محافظة المنيا تأتي في مقدمة المحافظات التي تنفيذ الازالات فيها من حيث عدد الحالات حيث بلغت حوالي 2409 حالة، على مساحة اجمالية 80 فدان و 8 قيراط، بينما تأتي محافظة الدقهلية في مقدمة المحافظات التي تم تنفيذ الازالات بها من حيث المساحة حيث بلغت 132 فدان و 14 قيراط لحوالي 1596 حالة.

ووفقاً للتقرير بلغ اجمالي عدد الحالات التي تم ازالتها بمحافظة القليوبية حوالي 367 حالة على مساحة 16 فدان و 11 فدان، فضلا كذلك إزالة 241 حالة بمحافظة البحيرة على مساحة 32 فدان، و إزالة 137 حالة بمحافظة قنا على مساحة 5 فدان، و إزالة 120 حالة بمحافظة كفر الشيخ على مساحة 16 فدان.

وضمن المحافظات أيضا ً التي تم تنفيذ عمليات الازالة بها أيضاً محافظة الإسكندرية حيث تم تنفيذ الازالة لعدد 35 حالة على مساحة 6800 م2، و محافظة الجيزة تم تنفيذ الازالة لحالتين على مساحة اجمالية 1050 م 2.