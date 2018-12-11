شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ تختار مصر وألمانيا لإدارة مفاوضات التمويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسندت رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ اليوم، وفى ضوء تعثر المفاوضات الخاصة بالتمويل، مسئولية إدارة المفاوضات لمصر وألمانيا، آخذين فى الاعتبار الأهمية الكبيرة لهذا الأمر بالنسبة للدول النامية وضرورة التوصل لحلول سياسية متوافق عليها ومقبولة من الجميع خلال الأيام الباقية من عمر المؤتمر.

وجاء اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لإدارة المفاوضات بالتعاون مع الجانب الألماني بعد نجاحها كرئيس لمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الذي عقد الشهر الماضي بمدينة شرم الشيخ، في تحقيق إنجازات غير مسبوقة في التفاوض علي القضايا البيئية والتوصل لرؤية توافقية رغم الخلافات الشديدة بين الدول في بعض الأحيان.

شارك في الاجتماع عدد من وفود الدول الأطراف من بينها مصر - إثيوبيا - ألمانيا - مالي - الإكوادور - تشيلي - الاتحاد الأوربي - الولايات المتحدة - الصين وممثلي مجموعه المفوضين الأفارقة ومجموعه ال ٧٧، وسيتم استكمال تلك الجلسات فى الأيام الثلاثة القادمة.