شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام حركة الخطوط الثلاثة بعد إصلاح عطل إشارات بالخط الثانى للمترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شركة المترو أن حركة الخطوط الثلاثة أصبحت تعمل بانتظام حاليا وطبيعية، بعد إصلاح أعطال بسيطة فى نظام الإشارات، فى الخط الثانى للمترو. وكانت حركة الخط الثانى شهدت عطلا بالإشارات بين محطتى البحوث وجامعة القاهرة، مما نتج عنه ارتباك بحركة قطارات هذا الخط قبل أن يتم إصلاح العطل وإعادة الحركة لطبيعتها.

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