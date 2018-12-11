شكرا لقرائتكم خبر عن نص كلمة رئيس الوزراء فى افتتاح المعرض الأول للتجارة البينية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فعاليات المعرض الأول للتجارة البينية الأفريقية، الذى يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، ويُنظمه البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وهيئة تنمية الصادرات، خلال الفترة من 11-17 ديسمبر الجارى، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، ورؤساء وممثلى المنظمات الدولية والإقليمية، وعدد من الوزراء.

وألقى رئيس الوزراء كلمة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال افتتاح هذا الحدث الهام الأول من نوعه فى القارة الأفريقية، استهلها بالإعراب عن تقديره للوفود المشاركة فى المعرض الأول للتجارة البينية الأفريقية الذى يأتى عقب محطة هامة فى مسيرة العمل الأفريقى المشترك ألا وهى منتدى أفريقيا 2018 بمدينة السلام شرم الشيخ، وكذلك بالتزامن مع المؤتمر السابع لوزراء التجارة الأفارقة، والذى سيشهد مناقشة إحدى أهم الاتفاقات على الساحة الاقتصادية الدولية، ألا وهى اتفاقية التجارة الحرة بالقارة الأفريقية، والتى تعد دون شك إنجازا حقيقيا على صعيد الجهود الحثيثة نحو التكامل الأفريقى.

كما تقدم بالشكر للاتحاد الأفريقى، والبنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، على الجهد المبذول لإنجاح هذا المعرض وغيره من الفعاليات الأفريقية الهامة، وكذلك على السعى الدائم لتحقيق التكامل بين دول القارة.

وأكد رئيس الوزراء فى كلمته، على أن هذا المعرض يأتى كخطوة هامة فى مسيرة دعم جهود التكامل الاقتصادى الأفريقى، خاصة فى ضوء الإنجاز المحقق فى مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتى ستدخل حيز النفاذ فى القريب العاجل، لتساعد دول القارة على تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة بعد إزالة العوائق الجمركية أمام حركة التجارة البينية، وتسهيل حركة عناصر الإنتاج، فضلًا عن زيادة معدلات النمو الصناعى وتحقيق التنمية التكنولوجية، مما يساعد على تعزيز تنافسية المنتَج الأفريقى على الصعيدين الإقليمى والدولى.

وأضاف مدبولى أن المعرض يأتى لنقل رسالة إلى العالم بأن أفريقيا مستعدة وترحب بالتعاون على كافة الأصعدة الاقتصادية، التجارى منها والاستثمارى، حيث أصبحت القارة الأفريقية محط اهتمام متزايد من قبل العالم أجمع كوجهة للأعمال، لاسيما بعد أن استطاعت العديد من دول القارة قطع شوط طويل فى تحديث بنيتها الاقتصادية والتشريعية حتى تستطيع اللحاق بركاب متطلبات التنمية والاستثمار، وذلك فضلًا عن تعدد أطر التعاون الاقتصادى بين الدول الأفريقية وشركائها فى التنمية، الأمر الذى يشجع مجتمع الأعمال الدولى على التوجه لأفريقيا.

وقال مصطفى مدبولى: "لقد تجاوزت معدلات نمو العديد من بلداننا متوسط النمو العالمى خلال السنوات الأخيرة، وذلك رغم الأزمات المتلاحقة التى عصفت بالاقتصاد الدولى خلال السنوات الماضية، فقد تضمنت قائمة الدول ذات الاقتصاديات الأسرع نموًا فى العالم العديد من الدول الأفريقية".

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: "إننا لعلى ثقة بأنه من أجل اعتلاء المكانة التى تليق بقارتنا فإنه لا يمكننا اغفال أهمية محور تنمية القدرات البشرية فى عملنا المشترك، فضلًا عن الاهتمام بالشباب الأفريقى عماد القارة وأساس مستقبلها وذلك من خلال الطريق الأوحد، ألا وهو التعليم، مما يتيح لشبابنا اكتساب المهارات اللازمة للانخراط بكفاءة فى سوق العمل، ومن ثم دفع معدلات النمو لقارتنا، والتحول إلى مجتمعات المعرفة من خلال تطوير مجالات البحث والابتكار كركيزة أساسية للانطلاق إلى المستقبل، واتصالًا بذلك يأتى حرص مصر على مواصلة دورها النشط فى تطوير القدرات المؤسسية والبشرية الأفريقية لا سيما الكوادر الشابة".

وفى كلمته أيضًا بافتتاح المعرض الأول للتجارة البينية الأفريقية، أعرب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عن الفخر لما تحققه مصر على صعيد تفعيل مبادئ التعاون والتكامل الأفريقى، حيث تسارعت الشركات المصرية إلى الاستثمار فى الأسواق الأفريقية، حتى تجاوز حجم استثماراتنا فى دول القارة 8 مليارات دولار، مما ساهم فى خلق عشرات الآلاف من فرص العمل خاصة فى قطاعات التشييد والبنية التحتية والطاقة والتعدين والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما وصل حجم تجارة مصر مع أشقائها الأفارقة إلى 5 مليارات دولار تقريبًا، وتستهدف مضاعفتها خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بأمل أن تصب تلك الجهود بفاعلية لصالح مضاعفة التجارة البينية الأفريقية.

وأضاف رئيس الحكومة، أن تنظيم هذا الحدث يأتى اتصالًا بالتزامات مصر بتحقيق أمال شعوب القارة الأفريقية، والمنصوص عليها بأجندة أفريقيا 2063، والتى قامت دول القارة بإقرارها جميعًا كرؤية أفريقية لتحقيق التنمية الشاملة والتى تعد التجارة البينية من أهم دعائمها، والتى من شأنها دون شك تعزيز مكانة أفريقيا فى الاقتصاد العالمى.

ودعا مدبولى الأشقاء فى القارة الأفريقية ومجتمعى الأعمال الأفريقى والدولى وشركاء التنمية، إلى وضع اللبنات الأولى لإطلاق المشروعات والمبادرات التنموية، وفقًا لإطار يراعى التوازن المطلوب بين طموحنا لبناء قارتنا الأفريقية، وبين تطلع شركاء التنمية إلى حوافز وعوائد تفتح آفاقا أرحب لمزيد من الاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال.

وقال رئيس مجلس الوزراء: "لقد حرصت مصر عند استضافتها لهذا المعرض على أن يكون بمثابة ملتقى للحكومات والقطاع الخاص وأصحاب المصالح من داخل القارة وخارجها، وتم وضع برنامجه بعناية وفق رؤية واضحة تتمثل فى عرض السلع والخدمات واستكشاف الفرص فى بلادنا، وليكون كذلك بمثابة سوق قارى يجتمع فيه مجتمع الأعمال الدولى للتعرف على قدرات أفريقيا الحقيقية، وذلك فضلًا عن تبادل المعلومات الحيوية وتحديد الحلول الأنسب لمواجهة التحديات التى تؤثر على التجارة البينية الأفريقية. مضيفًا: عدد المشاركين بهذا المعرض من عارضين وزائرين يعد أبلغ دليل على حاجاتنا الماسة للتكامل فيما بيننا، حيث تعدى عدد المشاركين 1000 عارض تقريبا من أكثر من 35 دولة من كافة أنحاء العالم".

وفى الختام أكد الدكتور مصطفى مدبولى، على أنه لشرف لمصر توليها رئاسة الاتحاد الأفريقى مطلع العام المقبل فى دورته الثانية والثلاثين، ونأمل من خلالها استكمال مسيرتنا فى دعم القضايا الأفريقية، وخاصة تنمية التجارة البينية بين دول القارة، كما نأمل من خلال رئاستنا لتلك الدورة تحقيق كل ما نصبو اليه نحن الأفارقة.

واستطرد رئيس الوزراء، كلمته: "ختاما أتوجه إليكم بخالص الشكر على مشاركتكم الكريمة فى هذا المعرض، وكل التقدير إلى كل من ساهم فى تنظيمه، ويحدونى الأمل فى أن تخلص أعماله إلى ما نتطلع إليه من آمال وطموحات، وأن يكون المعرض خطوة هامة ومحورية لتحقيق أمال شعوبنا من تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة وحياة كريمة لمواطنينا والأجيال القادمة".