شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب: برامج وخطط محددة لتعزيز التوجة المصرى نحو القارة الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن أفريقيا لديها عمق تاريخي وذات قوة ومصر جزء أساسي منها، مشيراً إلي أن الوزارة أعدت برامج ومبادرات قابلة للتنفيذ خلال مدد زمنية محددة، لتعزيز التوجة المصرى نحو القارة وسبل تنمية التعاون الرياضى مع الدول الأفريقية.

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية برئاسة النائب طارق رضوان بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية والسفير أحمد شاهين أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ورؤساء الاتحادات الرياضية، وذلك لمناقشة رؤية وخطة وزارة الشباب والرياضة في الشأن الأفريقي وسبل تنمية التعاون الرياضي مع الدول الأفريقية.

وأضاف أشرف صبحى، أن الرياضة تخلق العلاقات الطيبة بين الشعوب وليس فقط الرياضة التنافسية، الأمر الذي تحرص عليه الوزارة من خلال برامجها، لافتا إلي أن وزارته تتواصل مع وزارة الخارجية من خلال الإدارات التنفيذية.

وأشار صبحي، إلي أن التحدي علي المستوى الرياضي كبير لاسيما أن هناك بعض الدول التي تريد نزع دورنا تدريجياً، مما يجعلنا نسابق الزمن لنكون علي استعداد كبير.

وفي سياق متصل، لفت النائب طارق رضوان، إلي أن بعض المواقع الالكترونية نقلت أن مصر تأخرت في إعطاء الاتحاد الأفريقي أرض لإنشاء المقر، لذلك يحرص الوزير علي توضيح حقيقة الوضع لوقف ما أُثير من شائعات في هذا السياق.

ومازح الوزير، النائب طارق رضوان مثنياً علي نشاطه في إدارة لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان قائلا: "أول ما تم انتخابه بدل ما نيجي نبارك تحرك هو بسرعة وخلانا نشحن البطارية عِشان نشتغل بسرعة"، وهو ما عقب عليه رضوان قائلًا: "لا يا فندم البطارية بتاعتك مشحونة وشغلك ملموس".

واستعرض ممثلو الوزارة تفاصيل الخطة المتكاملة للوزارة، حيث كشفوا عن إنشاء منصات إليكترونية رياضية، لا تقل عن قوة منتدي شباب العالم للتواصل مع الدول الأفريقية، لاسيما مع حرص الوزارة علي تعميق الهوية المصرية قم العربية ثم الأفريقية وبث فكرة أن الشباب لا يمكن أن يفصله أحد عن هذه الهوية.

كما تتبني الوزارة عدد من المبادرات الشبابية والتي تهدف لتبني مشروعات ثقافية وفنية، مثل مبادرة بلدنا التي نجحت علي مستوي مصر وسيتم نقلها إلي أفريقيا لنشر فكرة التطوع لنشر الثقافة، بالإضافة إلي عقد مهرجانات وتراثات فنيه منها مهرجان الفنون التعبيريه للشباب الأفريقي، سفينه النيل للشباب الأفريقي، وسفينة الشباب العربي من القاهرة لأسوان لتعريف الشباب التحديات التي تواجه القاهرة وأيضا "أوسكار افريقيا، ومهرجان لطلبه وطالبات الجامعات الأفريقية، ومسابقة أفريقيا للطلائع" مارثون أفريقيا إبريل 2019.