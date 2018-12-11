شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رئيس الوزراء: المعرض الأول للتجارة خطوة مهمة لدعم التكامل بين دول القارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الشكر لجميع المشاركين على دعم المعرض الأول للتجارة البينية، مؤكدا أن المعرض يعد خطوة مهمة فى مسيرة دعم التكامل الاقتصادى بين دول القارة الأفريقية، لافتا إلى أن معدلات النمو فى العديد من البلدان الأفريقية تجاوزت تلك المحن بالدول المتقدمة رغم الأزمات.
وقال رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته فى افتتاح المعرض الأول للتجارة البينية القاهرة، أن المعرض الأول للتجارة رسالة للعالم بأن أفريقيا مستعدة لأن تصبح وجهة الأعمال، وأن أفريقيا أصبحت محط انتظار العالم خاصة بعد تحديث البنية الأساسية والتشريعية.
وأكد مصطفى مدبولى، على أن مصر تعمل على تعزيز مكانة القارة اقتصاديا بين دول العالم، ولهذا فإن هذا الحدث يأتى ضمن أجندة أفريقية لتحقيق التنمية الشاملة ومن بينها التجارة البينية.
شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رئيس الوزراء: المعرض الأول للتجارة خطوة مهمة لدعم التكامل بين دول القارة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .