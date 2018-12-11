شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رئيس الوزراء: المعرض الأول للتجارة خطوة مهمة لدعم التكامل بين دول القارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الشكر لجميع المشاركين على دعم المعرض الأول للتجارة البينية، مؤكدا أن المعرض يعد خطوة مهمة فى مسيرة دعم التكامل الاقتصادى بين دول القارة الأفريقية، لافتا إلى أن معدلات النمو فى العديد من البلدان الأفريقية تجاوزت تلك المحن بالدول المتقدمة رغم الأزمات.

وقال رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته فى افتتاح المعرض الأول للتجارة البينية القاهرة، أن المعرض الأول للتجارة رسالة للعالم بأن أفريقيا مستعدة لأن تصبح وجهة الأعمال، وأن أفريقيا أصبحت محط انتظار العالم خاصة بعد تحديث البنية الأساسية والتشريعية.

وأكد مصطفى مدبولى، على أن مصر تعمل على تعزيز مكانة القارة اقتصاديا بين دول العالم، ولهذا فإن هذا الحدث يأتى ضمن أجندة أفريقية لتحقيق التنمية الشاملة ومن بينها التجارة البينية.