شكرا لقرائتكم خبر عن ارتباك بالخط الثانى للمترو بسبب عطل الإشارة بين محطتى البحوث وجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حركة قطارات الخط الثانى المترو، ارتباكا بسبب حدوث عطل فى الإشارات بين محطتى البحوث وجامعة القاهرة. وقالت مصادر مسئولة فى مترو الأنفاق، لجريدة " الخليج 365"، إنه جارى إصلاح العطل من أجل استئناف الحركة لطبيعتها، متوقعا أن يستغرق الإصلاح دقائق، ويتم استعادة العمل مرة أخرى.

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