شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رئيس إدارة البنك الأفريقى: نشكر الرئيس السيسى على رعايته معرض التجارة البينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور بنيدكت أوراما رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، إن أفريقيا تصنع التاريخ فى ظل بداية عهد جديد من التعاون، مقدما الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لرعاية المعرض الأول للتجارة البينية الأفريقىة، مضيفا أن البنك يتطلع إلى مزيد من التقدم فى ظل هذا الترابط والتعاون.

وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد خلال كلمته المعرض الأفريقى الأول للتجارة البينية بالقاهرة، أن المعرض يعد الأول من نوعه لتحقيق الاستفادة من ثرواتنا، التى كان الاستعمار يمنعنا من تحقيقها والتقدم الكامل مع الدول الأفريقية، موضحا أن أفريقيا على اعتاب مرحلة جديدة لتحقيق التكامل الاقتصادى.

وتابع، أن البنك يسعى إلى تحقيق سوق مشتركة فى أفريقيا بهدف الاستقلال، مضيفا أن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية هى بوابة للاستفادة من موارد ومنتجات القارة الأفريقية، مؤكدا أن هناك اتفاقات عديدة من الشراكة بين الدول الأفريقية ومصر هو ما يدعم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة.