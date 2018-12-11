شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد طلاب فرنسا يدعو لـ"مسيرات الثلاثاء الأسود".. ويطالب بمزيد من الإصلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا اتحاد الطلاب فى فرنسا إلى تنظيم مسيرات حاشدة، اليوم الثلاثاء، تنطلق من المدارس الثانوية والجامعات للاحتجاج على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم.

وذكرت قناة "فرانس 24" أن اتحاد الطلاب أطلق على هذه المسيرات اسم "الثلاثاء الأسود" احتجاجا على الإصلاحات الحكومية الأخيرة فى قطاع التعليم -التى تشمل التغييرات فى المدارس الثانوية والنظام الجامعى، وتعهد الطلاب بمواصلة الاحتجاج حتى يتم تلبية مطالبهم.

وقال رئيس اتحاد المدارس الثانوية المستقلة والديمقراطية جول سبكتور "لم تبد الحكومة أى بادرات تجاهنا..من الواضح أنهم ينتظرون نهاية الفصل الدراسى لإخماد الحركة الاحتجاجية".

وقد شملت الحركة الاحتجاجية 120 مدرسة ثانوية، كما حاصر الطلاب نحو 40 مدرسة.