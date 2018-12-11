شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أوباسانجو: أفريقيا تحتاج لاتفاق التجارة البينية.. ويؤكد: فرصة لعرض البضائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس النيجيرى السابق أولوسيجون أوباسانجو رئيس مجلس إدارة المجلس الاستشارى للمعرض الأفريقى للتجارة البينية، إن لدينا إمكانية كبيرة ولكننا نحتاج إلى التعاون لاستغلالها، مضيفا أن القارة الأفريقية تحتاج إلى اتفاقيات مثل اتفاق التجارة البينية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة المجلس الاستشارى للمعرض الأفريقى للتجارة البينية، خلال كلمته بالمعرض فى القاهرة، أنه من حق الأجيال القادة خلق البيئة المناسبة لنجاح ريادة الأعمال وتوفير فرص العمل وتطويرها، مضيفا أن المعرض فرصة لعقد صفقات وعرض البضائع والخدمات المختلفة.

وتابع أوباسانجو، أن المعرض الأفريقى الأول للتجارة البينية سيساهم بكشل كبير فى تعزيز التجارة بين دول القارة.