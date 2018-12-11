شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة البطرسية تحتفل بالذكرى الثانية لشهداء الحادث الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الكنيسة البطرسية بالعباسية، صباح اليوم الثلاثاء، بالذكرى السنوية الثانية لشهداء الحادث الإرهابى الذى راح ضحيته 29 شهيدا من أبناء الكنيسة. وأقامت الكنيسة القداس الإلهى بحضور عدد كبير من الأباء الكهنة وأسر الشهداء وشعب الكنيسة. واكتست الكنيسة بالورود وصور شهداء الحادث الاليم الذى وقع فى 11 ديسمبر 2016.

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