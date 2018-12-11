شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الجلسة العامة للبرلمان العربى بحضور الدكتور على عبد العال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل، أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربى، بمقر الجامعة العربية، برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، وبحضور رئيس مجلس النواب المصرى الدكتور على عبد العال.

وعقد رئيسا البرلمان العربى ومجلس النواب المصرى، جلسة مباحثات، قبل انطلاق الجلسة العامة للبرلمان العربى، تناولت قضايا العمل العربى المشترك، والتحديات التى تواجه المنطقة.

يناقش الاجتماع عددا من قضايا العمل العربي المشترك، وسبل التعامل مع التحديات التي تواجه الأمة العربية، وفى مقدمتها قضية فلسطين والتدخلات الخارجية فى الشئون الداخلية للدول العربية.