شكرا لقرائتكم خبر عن أوباسانجو: المعرض الأفريقى سيدعم تطوير البينية بين الدول الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس النيجيرى السابق أولوسيجون أوباسانجو رئيس مجلس إدارة المجلس الاستشارى للمعرض الأفريقى للتجارة البينية، إن المعرض فرصة لعقد صفقات تجارية وعرض البضائع والخدمات، مضيفا أن المعرض الأفريقى الأول سيدعم تطوير البينية بين الدول الأفريقية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة المجلس الاستشارى للمعرض الأفريقى للتجارة البينية، خلال كلمته بالمعرض فى القاهرة، أن المعرض حظى بدعم رئيس البنك الأفريقى ونحن ممتنون للدعم الذى قدمه الاتحاد الأفريقى، مضيفا أن المعرض سيحقق اسهامات كبيرة للدول المشاركة فى هذا الحدث، مؤكدا أن المعرض أعلن رسميا فى مارس الماضى فى روندا.

وتابع أوباسانجو، أن المعرض سيكون له دور مهم فى إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية.