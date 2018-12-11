وزير القوى العاملة: بدء التشغيل التجريبي للنظام الإلكتروني الجديد بالوزارة يناير المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن الوزارة ستبدأ التشغيل التجريبي للنظام الإلكتروني الجديد للتحول من النظام الورقي إلى الإلكتروني بدءا من أول يناير المقبل، ولمدة 3 أشهر ليبدأ بعدها التشغيل الفعلي للنظام الإلكتروني، مؤكدا أن هذا يأتي في إطار خطة الدولة لميكنة جميع الأعمال الحكومية؛ تنفيذًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف سعفان - في تصريحات صحفية خلال تفقده، اليوم الثلاثاء، لمركز معلومات الوزارة بعد تطويره - أن هذا النظام سيقدم الخدمات للمواطنين من خلال "الميكنة" لكل ما يتعلق بعمل الوزارة؛ لتسهيل التعامل مع الجمهور وخلق انسيابية بالعمل مما يساعد على حسن سير العمل والسرعة في إنجاز الخدمات الجماهيرية المطلوبة.

وأوضح أنه جاري حاليا استكمال تدريب موظفي 27 مديرية للقوى العاملة على مستوى المحافظات التابعة للوزارة على البرامج الإلكترونية لكافة أنشطة المديريات، حيث إنه تم حتى الآن انتهاء تدريب من سيقومون بالعمل في 12 مديرية على استخدام البرامج الإلكترونية لكافة الأنشطة وجاري استكمال التدريب في 15 مديرية، وذلك في إطار حرص الوزارة على ميكنة العمل بها وتسهيل الاطلاع على المعلومات، وتوفير الوقت لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أفضل فضلا عن حفظ المستندات في الأرشيفات الإلكترونية وسهولة استرجاعها بما يتناسب مع العصر الحديث.

وأشار إلى أن مركز معلومات الوزارة تم تطويره بإحلال وتجديد أجهزته ومعداته بأحدث التقنيات التكنولوجية التي تنتجها الشركات العالمية ووزارة الإنتاج الحربي، وبما يتماشى مع متطلبات العصر الجديد؛ ليقدم أعلى مستوى من الخدمة للمواطنين، حيث استغرق التطوير وتدريب المهندسين ورفع كفاءة العاملين بالوزارة ومديرياتها على استخدام الأجهزة الحديثة وصيانتها والتدريب على البرامج وتشغيلها ما يزيد على 30 شهراً.

ونوه سعفان بأنه تم خلال هذه الفترة إنشاء موقع جديد للوزارة وإطلاقه على الشبكة المعلوماتية للإنترنت وإضافة خدمات ومعلومات جديدة عليه، كما تم إنشاء منظومة للشباك الواحد بديوان عام الوزارة وربطها إلكترونيا ببوابة الشكاوى الحكومية وبالإدارات المعنية بالوزارة لتسهيل بحث شكاوى المواطنين والرد عليها في سهولة ويسر وانسيابية في العمل.

وأكد أن الوزارة لا تألو جهدا في تقديم الخدمات الجماهيرية الخاصة بها في أفضل صورها مع حسن معاملة المواطنين وإرشادهم وتقديم المشورة لهم في كافة نواحي العمل بها.​