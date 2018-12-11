"الزراعة": إزالة 5263 حالة تعد على أراضي ولاية الإصلاح الزراعي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

تلقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عزالدين أبوستيت، تقريرا حول جملة ما تم إزالته من تعديات على أراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، خلال الحملة المكبرة التي بدأت الأسبوع الماضي، حيث بلغت 5263 حالة على مساحة إجمالية 307 أفدنة، فضلا عن 7850 م2.

وقال الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، في تقريره، إن ذلك يأتي في ظل سياسية الدولة لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها وتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك بالتعاون والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون على واضعي اليد على المساحات ولاية الهيئة وحفاظا على المال العام تمهيدا لبيعها بالمزايدة العلنية.

وكشف التقرير عن أن محافظة المنيا تأتي في مقدمة المحافظات التي تم تنفيذ الإزالات فيها من حيث عدد الحالات، حيث بلغت 2409 حالات، على مساحة إجمالية 80 فدانا و8 قراريط، بينما تأتي محافظة الدقهلية في مقدمة المحافظات التي تم تنفيذ الإزالات بها من حيث المساحة، حيث بلغت 132 فدانا و14 قيراطا لـ1596 حالة.

ووفقا للتقرير، بلغ إجمالي عدد الحالات التي تمت إزالتها بمحافظة القليوبية 367 حالة على مساحة 16 فدانا و11 قيراطا، فضلا عن إزالة 241 حالة بمحافظة البحيرة على مساحة 32 فدانا، وإزالة 137 حالة بمحافظة قنا على مساحة 5 أفدنة، وإزالة 120 حالة بمحافظة كفر الشيخ على مساحة 16 فدانا.

وضمن المحافظات أيضا التي تم تنفيذ عمليات الإزالة بها، محافظة الإسكندرية، حيث تم تنفيذ الإزالة ل 35 حالة على مساحة 6800 م2، ومحافظة الجيزة تم تنفيذ الإزالة لحالتين على مساحة إجمالية 1050 م 2.​