رئيس الوزراء يفتتح المعرض الأفريقي الأول للتجارة البينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مؤتمر المعرض الأفريقي الأول للتجارة البينية، والذي يهدف لتعزيز المشاركة في التجارة الإقليمية، والسعي إلى وزيادة التجارة البينية بين دول القارة الأفريقية.

تستضيف القاهرة المعرض خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر الجارى، بمشاركة نحو 1055 شركة أفريقية منها 300 شركة مصرية، بالإضافة إلى مشاركة 34 دولة بأجنحة وطنية خلال المعرض.