ارتكب 10 حوادث.. القبض على عاطل تخصص في سرقة السيارات بالمعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط أحد الأشخاص ارتكب 10 حوادث سرقة سيارات حال استقلاله سيارة مُبلغ بسرقتها، بدائرة قسم شرطة المعادي.

كانت قوة أمنية تابعة لقسم مكافحة جرائم سرقة السيارات بدائرة قسم شرطة المعادي، تمكنت من ضبط "جوزيف. ل. س" - 34 سنة - عاطل، ومقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في 5 قضايا آخرهم "سرقة، وسائل نقل"، حال استقلاله سيارة ملاكي "بدون ترخيص"، بالكشف على السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها من "ماجد. ع"، 58 سنة، طبيب، ومقيم بدائرة قسم شرطة المعادي.

وبمواجهته اعترف بسرقتها بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد مساومة مالكها على إعادتها مقابل مبلغ مالي، بتطوير مناقشته اعترف بارتكاب 10 حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.