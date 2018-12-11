بالصور.. أمن الجيزة يشن حملة لإزالة الإشغالات في ميدان الجيزة والعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن الجيزة، حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون، وتجار المخدرات والسلاح ورفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين؛ نظراً لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين.

واستهدفت الحملة مناطق العمرانية وبولاق الدكرور، وميدان الجيزة، وأسفرت عن ضبط عدد كبير من الإشغالات ورفع المعوقات من الشوارع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وتولت النيابة التحقيقات.